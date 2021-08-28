محللون وإعلاميون عراقيون لـ«الدستور»: القاهرة أكبر داعم لبغداد

احتفى المجتمع العراقى بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى العاصمة بغداد، اليوم، للمشاركة فى قمة بغداد، متوقعين زيادة التعاون الأمنى والاقتصادى بما يخدم مصالح الشعبين المصرى والعراقى.

وقال الصحفى العراقى أحمد عماد إن هذه القمة تستهدف زيادة التعاون مع دول الجوار؛ لدعم العراق، ولتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار فى المنطقة، مضيفًا: «نتطلع للوصول لنتائج مهمة تخدم بلادنا والمنطقة كلها، فالجميع يحتاج إلى التعاون والتنسيق وتوسيع قاعدة الحوار على أساس الاحترام المتبادل».

وأشار «عماد» إلى أن مشاركة دول كبيرة مثل مصر وفرنسا فى هذه القمة تعزز من أهميتها، مؤكدًا أن العراق يريد زيادة الشراكة الدبلوماسية والاقتصادية مع دول المنطقة والعالم.

ولفت إلى أن حرص الرئيس السيسى على المشاركة فى هذه القمة يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، متوقعًا حدوث تعاون كبير بين القاهرة وبغداد فى مجالات متعددة.

وتابع: «تستطيع مصر أن تدعم العراق، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، فأرض النيل لها تجربة مهمة فى هذا الشأن».

من جهته، قال مدير دائرة العلاقات والإعلام فى وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، إن الدول المشاركة فى القمة ستبحث سبل التعاون فى مجالات متعددة، على رأسها التعاون الأمنى، مؤكدًا أن بغداد تنعم بالاستقرار بدليل عقد هذه القمة.

وأضاف «معن» أن هذه القمة تثبت أن العراق أصبح ساحة للحوار، وتستهدف أن يكون لبغداد دور ريادى فى المنطقة كما كان الوضع فى الماضى.

بدوره، توقع المحلل السياسى العراقى، عصام الفادى، أن يتوصل المشاركون فى القمة لنتائج إيجابية تحقق الخير للعراقيين، لافتًا إلى أن العراق يحاول الآن التعاون مع الجميع بعد أن كان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية.

وقال «الفادى» إن هذه القمة تعد ثمرة الجهود الكبيرة التى بذلت، خلال الفترة الماضية، لتحويل العراق من ساحة حرب لساحة حوار.

وأكد الإعلامى العراقى على السوراوى أن هذه القمة ستعزز الاستقرار فى المنطقة، لأنها ستجمع قادة المنطقة على طاولة واحدة للتعاون والتنسيق المشترك فى مجالات كثيرة.

وقال «السوراوى»: «حكومة مصطفى الكاظمى تسعى لزيادة التعاون مع دول الجوار، وتبدى رغبتها فى التنسيق الأمنى مع الدول الكبيرة ومحاولة صناعة تكامل اقتصادى مع الدول الشقيقة».

وأضاف: «مصر والأردن هما أول دولتين تؤكدان الحضور، وهذا يؤكد حرص القيادتين المصرية والأردنية على التعاون مع العراق»، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى عقد اتفاقات كثيرة مع العراق للتعاون فى مجالات مثل الطاقة والبنية التحتية.