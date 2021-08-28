ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل مراتب شرق الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل منسوجات ومراتب وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين بالمحل عن أسباب الحريق.



تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بنشوب حريق بأحد المحال التجارية بشارع أمين معقد بمنطقة السيوف بدائرة قسم شرطة القسم.



على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية رفقة 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحريق.



وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحل لبيع المنسوجات والمراتب بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.