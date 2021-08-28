السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل تختلف أعراض القولون العصبي بين الرجال والنساء؟

القولون العصبي
القولون العصبي

يعد القولون العصبي من المشاكل الصحية التي تؤثر على الكثير من سكان العالم، يعرف القولون العصبي أيضًا باسم القولون التشنجي فهي حالة منفصلة عن مرض التهاب الأمعاء ولا ترتبط بأمراض الأمعاء الأخرى. 

القولون العصبي هو مجموعة من الأعراض المعوية التي تحدث عادةً معًا، حيث تختلف الأعراض في شدتها ومدتها من شخص لآخر، ومع ذلك  فإنها تستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

ويمكن أن يسبب القولون العصبي تلفًا معويًا في بعض الحالات، فهذا ليس شائعًا، لا تزيد متلازمة القولون العصبي من خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي ، ولكن لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على حياتك.

ويتسأل البعض هل تختلف أعراض القولون العصبي بين الرجال والنساء، في هذا التقرير أوضح الأطباء بموقع "health line" الفرق بين الأعراض.

«أعراض القولون العصبي عند النساء»

قد تميل النساء إلى ظهور الأعراض في وقت قريب من الحيض، أو قد يكون لديهن المزيد من الأعراض خلال هذا الوقت.

تعاني النساء في سن اليأس من أعراض أقل من النساء اللائي ما زلن في فترة الحيض، حيث  ذكرت بعض النساء أيضًا أن بعض الأعراض تزداد أثناء الحمل.

«أعراض القولون العصبي لدى الرجال»

أعراض القولون العصبي لدى الرجال هي نفس الأعراض عند النساء، ومع ذلك فإن عددًا أقل بكثير من الرجال يبلغون عن أعراضهم ويطلبون العلاج.

فيما تزداد الأعراض شدتها مع الرجال مقارنة بالنساء، بسبب التعرض الدائم لضغوط الحياة اليومية، الأمر الذي يساعد في زيادة حدة التوتر والاعصاب.

«العلاجات المنزلية للقولون العصبي»

قد تساعد بعض العلاجات المنزلية أو تغييرات نمط الحياة في تخفيف أعراض القولون العصبي لديك دون استخدام الأدوية، حيث تتضمن أمثلة هذه التغييرات في نمط الحياة والتي منها المشاركة في التمارين البدنية المنتظمة، التقليل من المشروبات المحتوية على الكافيين التي تحفز الأمعاء، بالإضافة إلى تناول وجبات أصغر والتقليل من التوتر.

كما أن تناول "البروبيوتيك" وهى البكتيريا الجيدة التي توجد عادة للمساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ، بالإضافة إلى تجنب الأطعمة المقلية أو الحارة، والتي تساهم بشكل كبير في خلل بالأمعاء وعدم الشعور بالراحة لفترات طويلة.

القولون العصبي اعراض القولون فترة الحيض متلازمة القولون العصبى الجهاز الهضمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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