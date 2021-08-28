الكاظمي: مستوى التمثيل وكلمات ضيوف مؤتمر بغداد محط تقدير العراق حكومة وشعبا

أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت عن تقديره حكومة بلاده وشعبه لمستوى التمثيل والمواقف الأخوية من ضيوف العراق الذين شاركوا في مؤتمر بغداد.

وقال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة عبر تويتر حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز): "ودعنا بمثل ما استقبلنا ضيوف العراق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بكل الود والاعتزاز، مستوى التمثيل والمواقف الأخوية الطيبة التي عكستها كلمات ضيوفنا الكرام خلال المؤتمر محط تقدير العراق حكومة وشعبا".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "مع أشقائنا وشركائنا نؤسس لمستقبل يليق بشعوبنا".

في سياق متصل، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال لقائه اليوم السبت، بوزير خارجية العراق الدكتور فؤاد محمد حسين على هامش مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في بغداد، تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والعراق في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرت خلال اللقاء- وفقا لوكالة الأنباء السعودية- الإشادة بما تشهده العلاقات الخليجية العراقية من تنامٍ وتطور، واستعراض كل ما من شأنه تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المختلفة، ولما فيه الخير والمنفعة لشعوب المنطقة، وحفظ أمنها واستقرارها.

ومن جانبة، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة يعد حدثًا كبيرًا جمع دول مختلفة بينهما مشاكل كبيرة لكن القمة جمعتهم وخلقنا حالة من الحوار وليس الصراع.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في تصريحات للصحفيين في ختام اجتماع قمة بغداد، إن جمع الأضداء في هذا المؤتمر جاء من أجل خلق حالة تهدئة في المنطقة تنعكس إيجابيا على الداخل العراقي وهي في المجمل تصب للصالح العراقي.

وأضاف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أنه جرت اجتماعات جانبية بين الوفود المشاركة في القمة.