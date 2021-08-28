لقاء الرئيس السيسى مع أمير قطر ورئيس وزراء الكويت فى «قمة بغداد» (فيديو)

نشر السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتى.

وكان الرئيس قد التقى فى العاصمة العراقية بغداد، الأمير تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وقال السفير بسام راضى، إن الرئيس أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربى، فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجى راسخ للسياسة المصرية.

من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم فى الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكدا فى هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصة فى ضوء الدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى، وفى إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور، والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن استمرار الخطوات المتبادلة، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائى، اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم فى إطار ما نص عليه "بيان العلا".