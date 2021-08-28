حصاد القوى العاملة.. سعفان يشهد ختام تدريب الشباب والفتيات على الفندقة بالأقصر

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، السبت، العديد من الأحداث المهمة، حيث واصل وزير القوى العاملة محمد سعفان لليوم الثاني على التوالي، جولته الميدانية لمحافظة الأقصر في إطار المبادرة الوطنية "حياة كريمة" للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" لدعم البرنامج التدريبي من صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنتجع وسبا هيلتون الأقصر، لتدريب الشباب والفتيات على الفندقة.

في هذا الإطار، شهد الوزير، اليوم، ختام فعاليات أول تدريب مهني من نوعه في مجال الفندقة الشاملة مجانا للشباب والفتيات، الذي استمر لمدة 6 أسابيع "أربعة منها بمركز تدريب الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج وأسبوعان عمليا بفندق الهيلتون بالأقصر"، على أعمال الطهى والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي.

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وقال الوزير، إن الإخلاص في العمل هو الطريق نحو الإبداع، فله ثمن ونتاج، أما عن ثمنه فهو أثناء النفس عن السوء وعمل الشيء النافع، أما عن نتاجه أن يكون الله عز وجل سندك وحليفك في طريقك نحو النجاح والتفوق.

ونوه وزير القوى العاملة، بأنه ما لفت نظره في المتدربين أنهم من حملة المؤهلات العليا المختلفة، تخلوا عن مؤهلاتهم في سبيل تعلم تلك المهن التى تلبي طموحاتهم وبلوغهم أمالهم، رغبة وحبا في امتهانها، فالعمل هو شرف وواجب، له مسئوليات يجب تأديتها للتميز فيه.

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من جانبهم، قال الشباب والفتيات المتدربون في المبادرة الوطنية "حياة كريمة" للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك" للتدريب على الفندقة، إن ما حصلوا عليه في التدريب النظري والعملي لم يكن متوقعا بالنسبة لهم، مشددين على أنهم حصلوا على جرعات تدريبية مكثفة في العديد من الوظائف الموجودة في الفندق، من خدمات الغرف إلى الاستقبال، ثم المطبخ، وإعداد الطعام والموائد، وخدمة الضيوف.

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وأعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بتعيين 1606 شباب، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، الذين بلغوا 4353 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

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فيما قال فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت خلال شهر يوليو الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 600 منشأة (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 595 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 15 محضراً، وتلقي 4 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكويين منها، وتبقت 2 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 230 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

أشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 4 منح مولود بـ8000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بـ10 آلاف عامل، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ2624 عاملاً مسجلاً بإجمالي 2 مليون و568 ألفاً و500 جنيه.

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