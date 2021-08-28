عروض فنية وأفراح النوبة والعريش وقنا بصيف إسكندرية

شهد مسرح قصر ثقافة الأنفوشي عروضًا فنية متنوعة قدمتها فرق قنا، توشكى، كفرالشيخ، والعريش للفنون الشعبية، ضمن فعاليات صيف إسكندرية التى تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى.

قدمت فرقة كفرالشيخ للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المميزة منها "الغزل الفلاحي والبدوي وفقرة التنورة، بقيادة المايسترو وليد الصعيدي، مدير الفرقة محمد العرجاوي، وإبراهيم عبدالمقصود مدرب الفرقة، تلاها عرض فني لفرقة قنا التي أمتعت الحضور بفقرة التحطيب وتابلوه الفرح القناوي بقيادة المدرب أحمد فؤاد، كما قدمت فرقة توشكى للفنون الشعبية التلقائية باقة من الأغنيات والاستعراضات التي تعبر عن البيئة النوبية منها "أفراح النوبة، توشكى الأمل مسكا جرو، الغزل النوبي، أسمر شيرتو"، بجانب رقصات سودانية بقيادة الفنان أحمد شريف.

صورة من الفعالية

بينما قدمت فرقة العريش بقيادة المدرب سامح الكاشف تابلوه فرح العريش والسامر، بجانب عدد من الأغنيات بمصاحبة الفنان غريب مؤمن.

ومن المقرر أن تقدم الفرق عروضها المختلفة ضمن فعاليات صيف إسكندرية حتى نهاية أغسطس الجاري، على مسرحي قصر ثقافة الأنفوشي والشاطبي، بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه هيئة قصور الثقافة من فنون، خاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بإقامة أنشطة فنية وثقافية للجماهير خلال فصل الصيف وخاصة للمصطافين بالمدن الساحلية.

صورة من الفعالية

وتأتي العروض بحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ورئيس إقليم غرب ووسط الدلتا، ولفيف من المثقفين والفنانين بالمحافظة، وتشهد الفعاليات حضورًا كبيرًا واهتمامًا شديدًا من المحافظة والقائمين عليها في محافظة الإسكندرية.