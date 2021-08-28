المبعوث الأممى يلتقى قائد الجيش الليبى وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة

استقبل القائد العام للجيش الليبي المُشير خليفة حفتر، السبت، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة بالرجمة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش والوفد المُرافق له.

وعقب لقائه بخليفة حفتر التقى يان كوبيتش والوفد المُرافق له بأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، لمناقشة آخر الأوضاع والمُستجدات على الساحة الليبية، وذلك حسب بيان للقيادة العامة للجيش الليبي.

بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية

وأعلن الفريق مراجع العمامي عضو اللجنة العسكرية المشتركة " 5+5 " في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن بدء التنفيذ العملي لخطة الترتيبات الأمنية لمرحلة جديدة.

وقال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنو بالجيش الليبي في بيانه، إنه تم تكليف كل من لواء طارق بن زياد المعزز القيادة العامة للجيش الليبي والكتيبة 166 التابعة للمجلس الرئاسي لهذه المهمة.

وثمنت لجنة "5+5 " الروح الوطنية المسئولة التي اكتست عملية التنسيق بين القوتين المكلفتين بهذه المهمة، مشيرة إلى أنها الحرفية العالية التي تم بها تنفيذ الترتيبات الامنية للمنطقة المستهدفة بين غرفة عمليات لواء طارق والكتيبة 166.

وأوضحت اللجنة العسكرية حسب بيان المحجوب أن المنطقة المستهدفة ضمن خطة الترتيبات الأمنية لحماية ولتأمين خط النهر الصناعي والمنظومة من أي اختراقات أمنية، مشيرة إلى أنه من ضمن مهام هذة القوة المشتركة في المنطقة ملاحقة التنظيمات الإرهابية والمتطرفين في كامل المنطقة والعمل على وقف نشاطها والقضاء عليها.

اللافي يجري مباحثات مع المغرب

والتقى عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، الأربعاء الماضي، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال زيارة رسمية للعاصمة الرباط.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية المشتركة بين البلدين، إلى جانب آليات دعم عمل الرئاسي في عمله، وتهيئة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها وتقريب وجهات النظر لدعم استدامة الاستقرار والحل السياسي في ليبيا، وذلك بحسب بيان للمجلس الرئاسي.

وأثنى اللافي على دور المغرب ودول الجوار الإفريقي في دعم العملية السياسية الليبية، وثمّن مبادرات المملكة المتواصلة دعم الحل السياسي في ليبيا منذ سنوات، مؤكدًا أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في المشهد السياسي الليبي وتحتاج تعاونًا من كل الأطراف الليبية لإنجاح استحقاقات المرحلة والعبور بالبلاد إلى الاستقرار الدائم.