«الري» تبحث مع أعضاء النواب طلبات توفير المياه للأراضى الزراعية

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والرى خطة استعدادات قصوى لتوفير المياه اللازمة لمحصول الأرز وموسم أقصى الاحتياجات، خلال الأيام الحالية، وحل أي مشكلات تواجه المزارعين فى توفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية والمستصلحة بكافة المحافظات.



واجتمع السيد شلبى، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، السبت، مع عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائب كامل فيصل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة الفيوم، وإبراهيم عويس، عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيريه بمحافظة القليوبية، بحضور المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي الشوري والنواب.



ناقش اللقاء دراسة الطلبات الخاصة بتوفير المياه اللازمة لرى الأراضى الزراعية فى الدوائر التابعة لهم وحل مشكلات عدم وصول المياه للنهايات فى بعض المناطق.



وقال رئيس مصلحة الرى، إن خطة العام الجديد تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية بالمحافظات، مؤكدأ وضع الحلول المناسبة لأي مشكلات أو عوائق تتسبب فى عدم وصول المياه إلى مختلف الأراضى الزراعية بمختلف المحافظات.

أوضح رئيس المصلحة أن التوجه الدائم للوزارة هو الحرص على التفاعل والتجاوب المستمر مع أعضاء النواب ومع كافة المستخدمين بما يذلل كافة العقبات، وذلك لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية.



وأكد رئيس مصلحة الري، لـ"الدستور"، أنه يتم المعاينة على الطبيعة لبعض شكاوى المنتفعين؛ لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية والمستصلحة خلال أقصى الاحتياجات وموسم زراعة الصيف، إضافة إلى التنسيق مع الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لحسم الشكاوى المتعلقة بها.