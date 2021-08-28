ضمن مبادرة حياة كريمة.. تفاصيل ليالى المسرح المتنقل بأسوان (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تقديم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم أمبو فرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد، برئاسة محمد إدريس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنمية الشاملة للريف المصرى، حيث تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "النظافة فى الأمثال الشعبية" ألقتها ريهام منصور.

صورة من الفعالية

أشارت منصور إلى أهمية النظافة وأنها عقيدة في أذهاننا منذ قديم الأذل لوقاية أنفسنا من الأمراض والمحافظة على صحتنا، وتأخذ أشكال متعددة متمثلة في نظافة الجسم، النظافة المنزلية، النظافة المهنية، وممارسات النظافة الصحية تختلف إختلافاً كبيراً باختلاف الثقافات وأن أهداف النظافة الشخصية هي المحافظة على الصحة والوقاية من الإصابة بالأمراض ما يساعد الفرد على تكوين علاقات وصداقات اجتماعية، ولأهمية النظافة ضربت الكثير من الأمثال والعبر عنها ومن بين هذه الأمثال "أترك المكان كما تحب إن تراه"، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائد متنوعة منها "لغتى، يامصر" لسيد عيسى، هارون حسن وقصيدة "سدود على طريق الشوق"، بجانب عرض مسرح عرائس لحكاية "مسعده وكورنا" تحريك عرائس و مسكات موسى محمد، وأميرة موسى، نور الحسينى ، محمود عبد الرسول، إضافة لفقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الغناء و شعر النميم".

صورة من الفعالية

جاء ذلك إضافة للعديد من الفعاليات منها إقامة معرض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بكل الإصدارات الحديثة والمهمة والسلاسل المختلفة التي طرحتها الهيئة إبان معرض الكتاب الماضي وكانت من الاعلى مبيعا في معرض القاهرة الدولي للكتاب مثل سلسلة الهوية التي صدر منها العديد من الكتب إضافة لسلسلة آفاق السينما والدراسات الشعبية وغيرها من السلاسل التي يكتب فيها قامات كبيرة من مصر والعالم العربي، وأيضًا تم تنفيذ ورشة فنية لإعادة تدوير المخلفات من ورق الجرائد.

فى الختام، قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "هلت ليالى، رجالة ولادك، ياحبيبتى يامصر، طوبة فوق طوبة".