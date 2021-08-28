السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن مبادرة حياة كريمة.. تفاصيل ليالى المسرح المتنقل بأسوان (صور)

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تقديم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم أمبو فرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد، برئاسة محمد إدريس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنمية الشاملة للريف المصرى، حيث تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان "النظافة فى الأمثال الشعبية" ألقتها ريهام منصور.

d29793ee-8df0-47a9-bd43-2d8a7d92100d
صورة من الفعالية

أشارت منصور إلى أهمية النظافة وأنها عقيدة في أذهاننا منذ قديم الأذل لوقاية أنفسنا من الأمراض والمحافظة على صحتنا، وتأخذ أشكال متعددة متمثلة في نظافة الجسم، النظافة المنزلية، النظافة المهنية، وممارسات النظافة الصحية تختلف إختلافاً كبيراً باختلاف الثقافات وأن أهداف النظافة الشخصية هي المحافظة على الصحة والوقاية من الإصابة بالأمراض ما يساعد الفرد على تكوين علاقات وصداقات اجتماعية، ولأهمية النظافة ضربت الكثير من الأمثال والعبر عنها ومن بين هذه الأمثال "أترك المكان كما تحب إن تراه"، أعقبها أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائد متنوعة منها "لغتى، يامصر" لسيد عيسى، هارون حسن وقصيدة "سدود على طريق الشوق"، بجانب عرض مسرح عرائس لحكاية "مسعده وكورنا" تحريك عرائس و مسكات موسى محمد، وأميرة موسى، نور الحسينى ، محمود عبد الرسول، إضافة لفقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الغناء و شعر النميم". 

d504844a-a698-478e-bd19-254bccd1b972
صورة من الفعالية

جاء ذلك إضافة للعديد من الفعاليات منها إقامة معرض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بكل الإصدارات الحديثة والمهمة والسلاسل المختلفة التي طرحتها الهيئة إبان معرض الكتاب الماضي وكانت من الاعلى مبيعا في معرض القاهرة الدولي للكتاب مثل سلسلة الهوية التي صدر منها العديد من الكتب إضافة لسلسلة آفاق السينما والدراسات الشعبية وغيرها من السلاسل التي يكتب فيها قامات كبيرة من مصر والعالم العربي، وأيضًا تم تنفيذ ورشة فنية لإعادة تدوير المخلفات من ورق الجرائد. 

فى الختام، قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة كوم امبو مجموعة من الأغانى المتنوعة منها "هلت ليالى، رجالة ولادك، ياحبيبتى يامصر، طوبة فوق طوبة".

5bae19a6-5073-43d0-8082-b46fd34f1ab2
صورة من الفعالية
“حياة كريمة” مبادرة الرئيس السيسي الثقافة الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مبادرة حياة كريمة بأسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

السيسى يؤكد لـ أمير قطر حرص مصر على التعاون فى إطار الاحترام المتبادل والنوايا الصادقة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجبر عائلة مقدسية على هدم منازلها

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك