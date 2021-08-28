السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يشارك محافظ قنا في تسليم بونات تموين مجانية للسائقين

السيد القصير
السيد القصير

شهد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في ختام زيارته إلى محافظة قنا، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى عملية تسليم 12 بون لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة ١٠٠٠ جنيه لكل سائق ممَن قاموا بإحلال سياراتهم الكبود إلى ميكروباص، ضمن مبادرة إحلال وتجديد سيارات الكبود إلى ميكروباص بتسهيلات كبيرة من البنك الزراعى المصرى.

أوضح محافظ قنا أن المبادرة تهدف إلى توفير وسيلة نقل آمنة وآدمية لأهالى المحافظة، وكذا إضفاء مظهر حضارى على وسائل المواصلات الداخلية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم ٩١ سائق بونات مماثلة كمرحلة أولى من اجمالى ١٦٠ سائق مستحق وذلك فى يوليو الماضى، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتى فى إطار المشروع القومي الذى أطلقه الرئيس السيسى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي يتمثل فى توفير وسيلة حضارية للمواطن المصري.

من جانبه، أكد علاء فاروق أن البنك الزراعى المصري يقدم العديد من التسهيلات لملاك السيارات الكبود الراغبين فى تحديث سياراتهم إلى ميكروباص، داعيًا إياهم إلى سرعة التوجه إلى فروع البنك المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة للاستفادة من تلك التسهيلات مؤكدًا أن الدولة عازمة على تطوير وسائل المواصلات خلال الفترة المقبلة.

وزير الزراعة يشارك محافظ قنا تسليم بونات تموين مجانية للسائقين ضمن مبادرة احلال سيارات

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