السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فاو»: الجفاف الحاد يهدد حياة 7 ملايين مزارع في أفغانستان

فاو
فاو

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم السبت، من أن العالم يجب أن يواصل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مشيرة إلى أن البلاد تعاني من جفاف حاد إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

وذكرت منظمة الفاو أن الوضع يستدعي زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وحذرت المنظمة في بيان أصدرته في روما اليوم من أن الجفاف المتفاقم يهدد سبل عيش أكثر من سبعة ملايين شخص يعتمدون على الزراعة أو الثروة الحيوانية في معيشتهم.

وأضافت أن العديد من هؤلاء هم من بين 14 مليون أفغاني من أصل 38 مليون أفغاني يعيشون بالفعل في حالة انعدام أمن غذائي حاد.

وقال المدير العام للفاو، شو دونيو، إنه لا ينبغي نسيان المزارعين والرعاة في الأزمة الإنسانية في أفغانستان اليوم.

وشدد رئيس المنظمة على أن "الدعم الزراعي العاجل الآن مهم لمواجهة آثار الجفاف وتدهور الوضع في المناطق الريفية الشاسعة في أفغانستان في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأوضح أن مزيج الجفاف والأثر الاقتصادي للجائحة والنزوح الواسع النطاق قد أثر بالفعل على المجتمعات الريفية بشدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

منظمة الأغذية والزراعة فاو المساعدات الإنسانية أفغانستان روما

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

رابط نتيجة تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2021 عبر بوابة مصر الرقمية

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

السيسى يؤكد لـ أمير قطر حرص مصر على التعاون فى إطار الاحترام المتبادل والنوايا الصادقة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجبر عائلة مقدسية على هدم منازلها

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك