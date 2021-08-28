«فاو»: الجفاف الحاد يهدد حياة 7 ملايين مزارع في أفغانستان

حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم السبت، من أن العالم يجب أن يواصل المساعدات الإنسانية لأفغانستان، مشيرة إلى أن البلاد تعاني من جفاف حاد إلى جانب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة.

وذكرت منظمة الفاو أن الوضع يستدعي زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وحذرت المنظمة في بيان أصدرته في روما اليوم من أن الجفاف المتفاقم يهدد سبل عيش أكثر من سبعة ملايين شخص يعتمدون على الزراعة أو الثروة الحيوانية في معيشتهم.

وأضافت أن العديد من هؤلاء هم من بين 14 مليون أفغاني من أصل 38 مليون أفغاني يعيشون بالفعل في حالة انعدام أمن غذائي حاد.

وقال المدير العام للفاو، شو دونيو، إنه لا ينبغي نسيان المزارعين والرعاة في الأزمة الإنسانية في أفغانستان اليوم.

وشدد رئيس المنظمة على أن "الدعم الزراعي العاجل الآن مهم لمواجهة آثار الجفاف وتدهور الوضع في المناطق الريفية الشاسعة في أفغانستان في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأوضح أن مزيج الجفاف والأثر الاقتصادي للجائحة والنزوح الواسع النطاق قد أثر بالفعل على المجتمعات الريفية بشدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.