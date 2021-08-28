السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يؤكد أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق

السيسي والكاظمي
السيسي والكاظمي

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مصطفى الكاظمي رحب بأخيه الرئيس ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني العراق، مؤكداً تقدير بلاده الجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كل الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستوين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، على رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ تقدم الرئيس بالشكر لأخيه رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معرباً سيادته عن الاعتزاز بزيارة بغداد مجدداً، التي تأتي تعزيزاً للثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكداً في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصةً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تسعى لاستثمار الإمكانات المتوافرة لدى البلدين الشقيقين، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي.

كما تم استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن الجهود القائمة المشتركة بين البلدين الشقيقين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

مصادر: 90% من المتظلمين على نتيجة الثانوية لن يحصلوا على درجات

السيسى يؤكد لـ أمير قطر حرص مصر على التعاون فى إطار الاحترام المتبادل والنوايا الصادقة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

حظر التدخين بـ«الأوقاف» وجميع الجهات التابعة للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة