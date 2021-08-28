السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجر مخدرات حاول الهرب من شرفة منزله أثناء ضبطه بكفرالزيات

الامن
الامن

تمكنت اليوم السبت مباحث كفرالزيات بالغربية من ضبط تاجر مخدرات، في أحد قرى المركز أثناء محاولته الهرب بمساعدة زوجته من شرفة المنزل، وتسبب ذلك في إصابته.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية يفيد فيه بأنه أثناء توجه قوة من مباحث كفرالزيات برئاسة النقيب أحمد أبوإسماعيل معاون مباحث كفرالزيات لضبط المدعو ع ا ٣٥ سنة عاطل ومسجل سبق اتهامه في عدة قضايا سابقة ودخوله السجن ومقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات.

 بعد أن وصلت معلومات عن معاودته نشاط الاتجار في المخدرات وأثناء صعود القوة إلى الطابق الثاني بمنزل المتهم حيث يسكن تنفيذًا لإذن النيابة الصادر بضبطه وتفتيش مسكنه.

وفور قيام زوجته بفتح باب الشقة قام المتهم بالجري تجاه شرفة منزله وبحوزته حقيبة سوداء وقام بالقفز منها محاولًا الهرب حيث سقط على الأرض وتم ضبطه.

وعثر بحوزته على ٢ قطعة كبيرة الحجم بنية اللون داكنة يشتبه في كونها لجوهر الحشيش المخدر وكذلك علبة سجائر بداخلها عدد سبع قطع أخرى لمخدر الحشيش وكذلك ميزان حساس وسلاح أبيض مطواه قرن غزال وهاتف محمول ومبلغ مالى ٨٠ جنيهًا.

وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة والميزان بقصد وزن بضاعته من المخدرات وأقر بقيامه بالقفز من شرفة منزله بقصد الهروب.

وأصيب المتهم نتيجة قفزه بعدة إصابات وسحجات بالرسخ الأيسر والوجه وكدمات بالجسم، وتم عمل تقرير طبي بحالته بمستشفى كفرالزيات العام وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقرر المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال حرز المخدرات للمعمل الكيماوى لفحصه، وتوريد المبلغ النقدى خزينة المحكمة، وعرض المتهم على إحدى المستشفيات الحكومية وإيداع الهاتف مخزن النيابة.

هاتف محمول تاجر مخدرات اليوم السبت مدير امن اتجار في المخدرات كفر الزيات مخدر الحشيش تحرير محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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