السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية السعودي: ندعم العراق في مختلف المحافل الدولية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أل سعود أن السعودية لا تدخر جهدا لدعم العراق في مختلف المحافل وعلى جميع الأصعدة والمستويات، مؤكدا أهمية دعم العراق في تحقيق الأمن والاستقراره والحفاظ على مؤسساته ومكتسباته.
ولفت وزير الخارجية السعودي- خلال انطلاق أعمال مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في العاصمة العراقية بغداد اليوم، إلى أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم التنمية والتعاون الإقليمي، منوها بنتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي، وما اشتملت عليه من آفاق للتعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية.
وأشار إلى تأسيس صندوق سعودي عراقي مشترك يقدر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار؛ إسهاما من المملكة العربية السعودية في تعزيز الاستثمار بالمجالات الاقتصادية في جمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي والعراقي.
وأكد فرحان أن التزام المملكة المستمر في دعم واستقرار والتنمية في العراق؛ بما يضمن استقرار ووحدة أراضيه، موضحا أن المملكة تدعم تضافر الجهود الدولية لتحقيق الأمن في العراق من خطر التطرف والأرهاب اللذان يهددان دول المنطقة والعالم، وتدعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي لبقايا تنظيم داعش الإرهابي.
وثمن الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت والمليشيات المسلحة، مشددا على أن المملكة تولي أهمية خاصة لوحدة وسلامة العراق والدول العربية والاسلامية، رافضا التدخلات الخارجية في بعض الدول العربية التي تهدد التعايش السلمي لجميع دول المنطقة.

وانطلق اليوم، مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) بمشاركة مصر وتركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وناقش المؤتمر السبل الكفيلة لحل المشاكل بالمنطقة لتهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

رئيس التحرير

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