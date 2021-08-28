السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سريلانكا تعلن تطعيم 60% من السكان ضد كورونا

كورونا في سريلانكا
كورونا في سريلانكا

قال قائد مركز العمليات الوطنية للوقاية من تفشي كوفيد-19 في سريلانكا الجنرال شافيندرا سيلفا، إن 60% من السكان فوق سن 30 عامًا قد تم تطعيمهم بالكامل حتى الآن ضد فيروس كورونا.

وقال سيلفا في تصريح لصحيفة ديلي نيوز السريلانكية إن سريلانكا تلقت حتى الآن 23 مليون جرعة من اللقاحات، مشيرا إلى أن حملة التطعيم ستستمر دون عوائق على الرغم من فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد.

وأعلنت سريلانكا اليوم /السبت/ تعافي 2203 أشخاص من كورونا مما يرفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد إلى 355 ألفا و394 حالة، حسبما أكدت وحدة علم الأوبئة.

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