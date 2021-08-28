مصرع وإصابة 19 شخصًا في حوادث متفرقة بـ«صحراوي الصعيد»

شهد الطريقان الصحراوي الشرقي والغربي بمحافظتي المنيا وبني سويف 3 حوادث مرورية أسفرت عن مصرع شخص بينما أصيب 18 آخرون.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص ويدعى "محمد خير حسين" 50 سنة، ومقيم المطرية بمحافظة القاهرة، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت إشراف النيابة العامة.

والمصابون وهم "إبراهيم محمد الحسينى 42 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وسعد الحسينى مصطفى 55 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبصدر والصدر، وبيشى عاطف ناشد، 25 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم " وجميعهم مقيمون الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة.

وفى الحادث الثانى أصيب 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بدائرة المحافظة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم أمشير زكى يعقوب 59 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، وفخرى شحاتة فخري، 36 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض، وزكى أمشير زكى 35 سنة، مصابًا بخلع بالكوع الأيسر وجرح قطعى أعلى الجبهة، ومريم فخرى شحاتة 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، وايرينى فخرى شحاتة 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر وجميعهم مقيمون بإمبابة بمحافظة الجيزة.

كما أصيب أحمد حلمى جاد 30 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وجرح قطعى بفروة الرأس، وجمال شعبان عبد اللطيف 34 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالساق اليسري، ومحمد سيد سالم، 55 سنة مصاباً بجرح قطعى خلف الشفة السفلي، وصفاء بباوى حنين 33 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر تم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى وتم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لاستكمال العلاج وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

إصابة 6 أشخاص في المنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملى ببنى مزار، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوى الشرقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكى بالرصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوى الشرقى «القديم» أمام مركز بنى مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل التكاملي، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.