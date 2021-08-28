السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: البيان الختامى تطرق لقضايا تتعلق بدعم وسيادته البلاد

فؤاد حسين
فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، خلق حالة حوارية من العمل المشترك في المحيط الاقليمي بدلا من الصراعات، مشيرا إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تطرق لمجموعة من القضايا تتعلق بدعم العراق وسيادته، وأنه تقرر أن تكون للمؤتمر استمرارية، بمشاركة دول أخرى في المستقبل. 
وقال وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن العاصمة بغداد جمعت اليوم قوى مختلفة ودولا متضادة على طاولة واحدة، وأن المؤتمر سيخفف الضغوط والتوترات التي تعاني منها المنطقة، مشيرا إلى أن استقرار المنطقة يؤثر إيجابًا على العراق، والعكس صحيح. 
وأوضح حسين أن هذا المؤتمر يختلف عن اجتماع القمة العربية المنعقد في بغداد 2012، ولم يناقش قضايا خلافية إقليمية ودولية بضمنها الأزمة السورية، والتي نأمل أن نطرحها مستقبلا في المباحثات".
ولفت إلى أن اللقاءات الثنائية المنعقدة على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" تتعلق بالدول المعنية نفسها، وأن المفاوضات بين طهران والرياض في بغداد مستمرة، وهي من تحدد طبيعة تلك اللقاءات.

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