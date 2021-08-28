السعودية: متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح
أكدت وزارة الصحة السعودية أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.
وأعلنت الصحة السعودية- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- اليوم السبت، عن تسجيل (234) إصابة جديدة بكورونا وتعافي (409) حالات، بالإضافة إلى 6 حالات وفاة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (543796) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (531733) حالة، كما بلغ إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8526) حالة.