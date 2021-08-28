استعدادات لرصف وتطوير عدد من مناطق حي عتاقة بالسويس

بدأت محافظة السويس، اليوم، عمليات تطوير ورصف عدد من مناطق حي عتاقة ورفع كفاءة الطرق والصرف الصحي.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بالبدء في الخطة والعمل علي رفع كفاءة البنية التحتية والمرافق العامة والأعمال المتكاملة بمدينة اليسر وينة أحد بحي عتاقة.

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

وكلف المحافظ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بمتابعة أعمال التطوير بمدينتي اليسر وأحد ضمن خطة الرصف التي تشهدها المحافظة لرصف ١٠٩ شارع ومنطقة.

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس



وكلف السكرتير العام خالد سعداوي بتكثيف الأعمال لرفع كافة التراكمات والإشغالات والتعديات الموجودة بأحد واليسر والإعداد لبدء أعمال المرافق العامة التي تشمل رفع كافة الصرف الصحي وخطوط المياه والإنارة العامة والكهرباء ومداخل المدينة والرصف والتنسيق الجمالي للمنطقة.

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس



وخلال الجولة التقى السكرتير العام والسكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية والنواب اثناء الجولة بالمواطنين للاستماع إلي ارائهم ورغباتهم في تطوير المدينتين.

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس



رافق السكرتير العام والسكرتير العام المساعد في الجولة كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى عضوا مجلس النواب وعادل خشانة مدير جهاز التجميل والحدائق واشرف سليمان مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع ورضا عبود نائب مدير جهاز التجميل والحدائق وعدد من القيادات التنفيذية ومديري الإسكان والطرق والكهرباء والغاز والصرف الصحي وممثلا عن الشعبة الهندسية وإدارات حي عتاقة.

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس

أعمال تطوير مدينتي اليسر وأحد في السويس