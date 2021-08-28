السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حظر التدخين بـ«الأوقاف» وجميع الجهات التابعة للوزارة

التدخين
التدخين

جددت وزارة الأوقاف، قرارها بالتشديد على ضرورة حظر التدخين فى أماكن العمل الرسمى بديوان عام وزارة الأوقاف والمساجد وجميع الجهات التابعة للوزارة.

وقال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مخالفة القرار يستدعى المساءلة الواجبة الفورية، خاصة أن طبيعة العمل بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها سواء بالديوان العام، وجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة، أم بديوان عام هيئة الأوقاف وجميع المناطق التابعة بالأقاليم، أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أم بمستشفى الدعاة والفروع الطبية التابعة لها، تتأبى على ذلك المسلك المضر بصحة الإنسان وتعطيل مصالح العمل.

وأوضح عبدالعزيز لـ «الدستور»، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شدد على ضرورة تنفيذ القرار دون أي تهاون لأي فرد بداية من القيادات وصولا  للعمال، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تفعيلا لدور تشريعات السلامة والصحة المهنية التى تحظر التدخين فى أماكن العمل، خاصة القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ بحظر التدخين في المصالح الحكومية وتقرير عقوبة الغرامة.

وشدد رئيس القطاع الديني، على جميع العاملين بالمساجد، خاصة العمال مراعاة ذلك، حرصا على إعطاء نموذج للانضباط والصورة التى يجب أن يكون عليها جميع العاملين بالوزارة بصفة عامة وقطاع الدعوة والمساجد بصفة خاصة لطهارتها وقدسيتها.

وأوضحت عبدالعزيز، أن هناك منشورا تم توزيعه على المديريات والإدارات وجميع الجهات التابعة للوزارة لوضع هذا المنشور في مكان بارز لجميع العاملين، حتى لا يحدث مخالفة للأمر، لافتا إلى أن هناك تفيشا دائما بالديوان والمديريات والمساجد لمتابعة تنفيذ قرارات وتعليمات الوزارة وضوابط العمل.

وزير الأوقاف الدكتورهشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية حظر التدخين

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وائل لطفي

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