السعودية تسجل أقل عدد من الإصابات والوفيات بكورونا منذ يناير

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل أقل عدد من الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس "كورونا" المستجد في المملكة منذ يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها، اليوم السبت، عن ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة إلى 543796 حالة مؤكدة، بزيادة 234 إصابة عن المسجلة أمس، والتي بلغت 244 حالة.

وسجل بذلك عدد الإصابات الجديدة بكورونا أدنى مستوى منذ يناير 2021.

وتم تسجيل 409 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 531733 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8526 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 3537 حالة، منها 978 حالة حرجة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 543 ألفًا و562 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 407 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 531 ألفًا و324 حالة.

وسجَّلت السعودية 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.520 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 3.718 حالة، من بينها 1.020 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 35.513.291 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية إن متحور دلتا يعد الأكثر انتشارًا حول العالم، مشيرًا إلى أن هناك دراسات محدودة ترجح أنه أشد قوة، وهناك مزيد من الدراسات قادمة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي الأحد الماضي، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية: "نتابع بشكل مستمر المنحنيات الوبائية بشكل تفصيلي، ونستبشر خيرًا بما نرصده من توجهات إيجابية في المنحنى".