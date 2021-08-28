السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن يسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة

كورونا في اليمن
كورونا في اليمن

ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عاودت الارتفاع مجددا، اليوم السبت، خلال موجة تفش جديدة للفيروس.

وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، في بيان، إنه تم تسجيل 40 إصابة جديدة بكوفيد-19 وثلاث وفيات وهي حالتا وفاة في حضرموت ووفاة بالضالع مقارنة مع 33 إصابة وثلاث وفيات في محافظة حضرموت أمس الجمعة.

وأوضح البيان، أن محافظة حضرموت النفطية بجنوب شرق اليمن واصلت تصدرها عدد الوفيات والإصابات مسجلة 22 حالة تليها مدينة عدن حيث سُجلت فيها 18 حالة وحالتان في البيضاء وحالة في كل من الضالع والمهرة، في حين تنتظر اللجنة نتائج فحص 3664 شخصا اليوم السبت.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى 7751 إصابة توفي منها 1450 حالة، بينما تعافى 4785.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم ذهاب معظم المصابين إلى المستشفيات، جراء الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي غير المتطور.

ولا تزال جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال وغرب البلاد تتكتم على أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد-19 في اليمن في أبريل عام 2020.

وتسببت حرب مستمرة منذ أكثر من ست سنوات ونصف السنة في تقويض النظام الصحي في اليمن الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اللجنة الوطنية للطوارئ اليمن كورونا كوفيد شرق اليمن

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