السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

بوتين يُعزّى رئيس كازاخستان فى ضحايا انفجارات مستودع الذخيرة

بوتين
بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن أن الرئيس، فلاديمير بوتين، بعث، اليوم السبت، ببرقية إلى رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، معزيا فيها ضحايا انفجارات مستودع الذخيرة.

وأعرب الرئيس بوتين، في البرقية التي نشرت على موقع "الكرملين" عبر الإنترنت- حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم)- عن عميق تعازيه لرئيس كازاخستان بالعواقب المأساوية لانفجار في مستودعات في مقاطعة جامبيل.

وكان حريق قد اندلع في مستودع في قاعدة عسكرية في منطقة بايزك بإقليم جامبيل، مساء الخميس الماضي، ونجم عنه أكثر من 10 انفجارات، وعلى إثر ذلك قامت وزارة الطوارئ الكازاخية بإخلاء القرى المجاورة وإجلاء المجندين العسكريين.

وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخية بأن "حصيلة قتلى الانفجار فى إقليم جامبيل وصلت إلى 13 قتيلا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير دفاع كازاخستان، نورلان يرميكباييف، مقتل أربعة عسكريين أثناء إخماد حريق مستودع ذخيرة للجيش في مقاطعة جامبيل بجنوب البلاد.

وأضاف يرميكباييف، صباح أمس الجمعة، أن العسكريين الأربعة لقوا حتفهم خلال تصفية عواقب الحادث.

وكانت وزارة دفاع كازاخستان قد أفادت، أمس، باندلاع حريق في مقاطعة جامبيل في مستودع تابع لوحدة عسكرية، ويتم فيه تخزين الذخيرة لقوات الهندسة العسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن ما لا يقل عن 6 انفجارات قوية سبقت اندلاع النيران، وذكرت الوزارة أن 12 من العسكريين أصيبوا كذلك خلال الحادث.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن "حريقًا ضخمًا نشب في منطقة زامبيل سمع بعده دوي انفجارات شبيهة بانفجار القذائف".

يأتي ذلك بعد يومين من مصرع شخص وارتفاع حصيلة الجرحى إلى 70 بانفجار مستودع أسلحة وذخائر جنوبي البلاد.

وذكر رئيس المركز الوطني لطب الطوارئ في كازاخستان، بيرجان أوسبانوف، أن 23 من المصابين تلقوا المساعدة الطبية في مكان الانفجار، فيما نقل 48 آخرون إلى العيادات في شيمكنت وأورداباسي.

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