السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي أوهم المواطنين بحيازة تماثيل أثرية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قررت جهات التحقيق بالنزهة، حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال النصب على المواطنين وإيهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية 4 أيام علي ذمة التحقيقات. 

أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق.

و بفحص مستقليها تم ضبط طرف أول “4 أشخاص، لدى 3 منهم معلومات جنائية”، بحوزة أحدهم عدد 28 تمثال "خشبي، معدني" مختلفة الأطوال والأحجام- طرف ثان “4 أشخاص، لدى 3 منهم معلومات جنائية”.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام (صاحب ورشة جلود – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإيهام المجني عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم في التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا في سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثاني.

وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير، والذي أقر واقتصار دوره على استدراج المواطنين وايهامهم بحيازة الطرف الأول تماثيل أثرية، ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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