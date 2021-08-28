مهرجان «ساوند ستورم» العالمي يعود إلى السعودية في ديسمبر

كشفت منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية"مدل بيست"، عن عودة المهرجان الموسيقي الأكبر والأكثر إثارة في المنطقة "ساوند ستورم" إلى السعودية، الذي يضم عروضًا لنجومٍ عالميين بارزين وعروض رقص دولية.



ومن المقرر أن يُقام المهرجان في مدينة الرياض في الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر 2021، وسيقدم للجمهور الحاضر تجربة فريدة ومتميزة، تضم عروضًا لنجومٍ عالميين بارزين وعروض رقص دولية بالإضافة إلى عروض فنيّة محليّة، وسيتم الإعلان عن قائمة الفنانين المشاركين قريباً"، وفقا لما ذكرته منصة الترفيه الثقافية والموسيقية العالمية اليوم السبت.

وقال مدير العمليات ومدير حجوزات المواهب طلال البهيتي: "يُسعدنا الإعلان عن عودة "ساوند ستور" ونفخر بالترحيب بعدد من أكبر وألمع الفنانين والمبدعين في المجال الموسيقي والفني، مهرجاننا الافتتاحي في عام 2019 كان محوريًا لمشهد الموسيقى والترفيه في السعودية".



وأشار إلى أننا" وضَعنا على خريطة العالم وسلّط الضوء على الثقافة الموسيقية الثرية في السعودية والمنطقة"، معلنا ان "المملكة تشهد تحولاً إيجابيًا في القطاع الموسيقي، وذلك يظهر بوضوح عبر ازدياد شعبية الموسيقى وثقافة المهرجانات بشكل كبير".



وعلى صعيد آخر، تعاني المملكة من أزمة فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية،أمس ، عن تسجيل 244 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 543 ألفًا و562 حالة منذ بداية الجائحة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه تم تسجيل 407 حالات شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 531 ألفًا و324 حالة.

وسجَّلت السعودية 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بالمملكة 8.520 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة بالمملكة 3.718 حالة، من بينها 1.020 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 35.513.291 جرعة حتى الآن.

وحثت وزارة الصحة السعودية على المبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.