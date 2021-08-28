السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

خلال لقائه الرئيس العراقى.. ملك الأردن يشيد بنجاح عقد مؤتمر بغداد

الملك يشيد خلال لقائه
الملك يشيد خلال لقائه الرئيس العراقي بنجاح عقد مؤتمر بغداد

بحث الملك عبدالله الثاني ملك الأردن  والرئيس العراقي برهم صالح، خلال لقائهما في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأكد الزعيمان، خلال اللقاء، اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد ملك الأردن أن دعم الأردن للعراق الشقيق حكومة وشعباً، مشيداً بنجاح عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ولفت ملك الأردن إلى دور العراق المحوري، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في سياق الجهود العراقية لتعزيز التعاون بالمنطقة بما يسهم في استقرارها وازدهارها.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إنه يرفض استخدام العراق ساحة لتصفية الصراعات، مشددا على أنه "لا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية".

وقال الكاظمي، في كلمة بمناسبة انطلاق مؤتمر بغداد لتعزيز التعاون والشراكة: "نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه وأن يستخدم لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية".

وأوضح أن الشعب العراقي "انتصر على أعتى التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش، كان هذا الانتصار بمساعدة الأشقاء والجيران والمجتمع الدولي، فشكرا للجميع".

وتابع: "العراقيون خاضوا الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. القضاء على داعش كان انتصارا لشعوب المنطقة والإنسانية".

وفيما يخص إعادة الإعمار، ذكر رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تطمح "في دعم كل الأطراف والجيران في ملف إعادة إعمار العراق"، مبرزا أنه تم قطع شوط كبير "في هذا المجال، خصوصا البنية التحتية التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ عقود بسبب الحروب والسلاح والإرهاب".

كما تحدث الكاظمي عن الانتخابات التي ستنظم في وقت لاحق من هذه السنة، بالقول: "ينظم العراق انتخابات نيابية مبكرة وطلبنا من المجتمع الدولي دعم هذه الانتخابات من خلال فرق المراقبة".

وأضاف: "شعب العراق يحتكم للمسار الديمقراطي لتحديد خياراته وإن هذا المسار يتطور عبر التجارب، فلا عودة إلى الماضي ولا عودة إلى المسارات غير الديمقراطية ولا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء".

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وائل لطفي

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