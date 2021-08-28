رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف سبل تنمية العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت - حرص دول مجلس التعاون على تنمية العلاقات وتحقيق أمن واستقرار وسيادة وإعمار العراق، وكذلك تنمية العلاقات والتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاقتصادية.

ومن ناحية أخري ووفقا لوكالة الأنبا السعودية، اجتمع الحجرف مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حيث استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الراهنة في المنطقة، وعدداً من القضايا السياسية، وأكدا أهمية علاقات التعاون والشراكة بين مجلس والمنظمة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

كما بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عددا من القضايا والموضوعات العربية والإقليمية، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك والحد من التدخل في شؤون الدول العربية، إضافة إلى مناقشة مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.

