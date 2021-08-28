السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

صباح خالد الحمد الصباح
صباح خالد الحمد الصباح

بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف سبل تنمية العلاقات الأخوية مع جمهورية العراق، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وأكد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت - حرص دول مجلس التعاون على تنمية العلاقات وتحقيق أمن واستقرار وسيادة وإعمار العراق، وكذلك تنمية العلاقات والتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والاقتصادية.
ومن ناحية أخري ووفقا لوكالة الأنبا السعودية، اجتمع الحجرف مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حيث استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الراهنة في المنطقة، وعدداً من القضايا السياسية، وأكدا أهمية علاقات التعاون والشراكة بين مجلس والمنظمة وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
كما بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عددا من القضايا والموضوعات العربية والإقليمية، وتم التأكيد على ضرورة تنسيق العمل العربي المشترك والحد من التدخل في شؤون الدول العربية، إضافة إلى مناقشة مجمل التطورات العربية والتحديات التي تواجه المنطقة على كافة الأصعدة، خاصة في ضوء التغيرات العالمية التي تستلزم تكثيفاً للتعاون والتنسيق على المستوى العربي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

نجم جنوب إفريقيا: بيرسى تاو قضى على نفسه بانتقاله للأهلى

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة