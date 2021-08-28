السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

49 % زيادة فى الصادرات المصرية لدول حوض النيل

الصادرات
الصادرات

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل لـ 116.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 77.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 38.3 مليون دولار بنسبة 49.2%.

وجاءت السودان فى المرتبة الأولى بين دول حوض النيل والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 58.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 27.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها  31 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية إلى كينيا بقيمة 31.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 26.1 مليون دولار.

فيما بلغت الصادرات المصرية إلى أوغندا 7.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات إلى إثيوبيا 7.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 9.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى الدول بقيمة 11 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 11.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أما على صعيد الواردات، أظهر التقرير تراجع واردات مصر من دول حوض النيل إلى حدود 57.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 61.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بواردات بلغت قيمتها 31 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 20.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها السودان بقيمة 24.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 16.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وأوغندا 1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى الدول 0.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 21.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

الاحصاء صادرات واردات مصر دول حوض النيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

نجم جنوب إفريقيا: بيرسى تاو قضى على نفسه بانتقاله للأهلى

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة