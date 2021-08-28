49 % زيادة فى الصادرات المصرية لدول حوض النيل

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل لـ 116.1 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 77.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 38.3 مليون دولار بنسبة 49.2%.

وجاءت السودان فى المرتبة الأولى بين دول حوض النيل والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 58.3 مليون دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 27.2 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 31 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية إلى كينيا بقيمة 31.4 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 26.1 مليون دولار.

فيما بلغت الصادرات المصرية إلى أوغندا 7.9 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 3.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وبلغت الصادرات إلى إثيوبيا 7.5 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 9.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى الدول بقيمة 11 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 11.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

أما على صعيد الواردات، أظهر التقرير تراجع واردات مصر من دول حوض النيل إلى حدود 57.2 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 61.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وجاءت كينيا فى المرتبة الأولى بواردات بلغت قيمتها 31 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 20.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، يليها السودان بقيمة 24.1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 16.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وأوغندا 1 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 0.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، وباقى الدول 0.6 مليون دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 21.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.