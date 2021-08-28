«ابنوا وعمروا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى فى مؤتمر بغداد

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، اليوم السبت أكد خلالها استمرار مصر في دعم ومساندة الحكومة العراقية، وأن مصر تقف مع العراق وترفض كل التدخلات الخارجية في شئون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه.

ويرصد "الدستور" أبرز رسائل الرئيس السيسي في سياق السطور التالية:-

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الشراكة الإفريقية مع مجموعة العشرين للتخلص من آثار السلبية لجائحة كورونا.

علينا التوحد في الحفاظ على الشباب.

الجيش والأجهزة الأمنية تمكنوا من القضاء على داعش ودحر الإرهاب في المنطقة.

مصر ترفض كل التدخلات الخارجية والاعتداء غير الشرعي على العراق.

الإخوة في مصر حريصون على نهضة العراق.

نرحب بنقل تجربة وخبرات المصريين في مجالات مختلفة للعراقيين إيمانًا بوحدة المصير والهدف للسير معًا على طريق المستقبل.

تستمر مصر في مساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها لاستقرار العراق.

مصر تقف سندًا ودعمًا لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية.

تجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للجميع وهي ابنوا وعمروا وشاركوا.

يُجدر الإشارة إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة

وأشار «راضي» إلى أن مشاركة الرئيس في قمم مبادرة الشراكة مع إفريقيا تأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي مهم للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلًا عن توفيرها منصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.