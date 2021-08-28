محافظ أسوان يوجه وحدة «حياة كريمة» بمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية (صور)

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لمعدلات ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بقرية الحجز بحرى التابعة لمركز إدفو، والتى تأتى ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجعا وعزبة وكفر، وتبعد 150 كم شمال مدينة أسوان، حيث تضم 12 تابعا بإجمالي 50 ألف نسمة.

حياه كريمة

جاء ذلك في إطار الجهود والأنشطة الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "للتطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وتفقد أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، برفقة قيادات ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بإشراف إبراهيم سليمان رئيس المدينة مواقع المشروعات الجارية بقرية الحجز بحرى، وشملت مجمع خدمات الكلح شرق بنسبة تنفيذ ١٥% ، وكذا مركز شباب أبو عرفة بالكلح شرق" الدقاديق"، بجانب محطة رفع الشيخ على إسماعيل بالمفالسة بنسبة تنفيذ ٦٠%، بالإضافة إلى مجمع خدمات الحجز بحرى، وتفقد أعمال شبكات الصرف بالحجز بحرى بنسبة تنفيذ ٣٣% من جملة الأعمال التى تبلغ ٩كم، وأيضاً شبكات الصرف بالشراونة بحرى بنسبة تنفيذ 10%.

حياه كريمة

كما قام أعضاء وحدة حياة كريمة والمرافقين بمتابعة معدلات تنفيذ الإحلال الكلي لمدرسة الشراونة الثانوية الصناعية، وكذا موقع مركز شباب الشراونة بحرى الذى سيتم تطويره بإنشاء ملعب خماسى وتطوير المبنى الإدارى، مع إنشاء سور للمركز حيث يتم تذليل العقبات الخاصة بأعمدة الكهرباء داخل المركز وبعض خطوط المياه من خلال التنسيق مع كافة الجهات للبدء فى تنفيذ الأعمال المستهدفة، وأختتمت الجولة الميدانية بتفقد مبنى وحدة التضامن الإجتماعى بالشراونة.

حياه كريمة