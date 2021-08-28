السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية باكستان: سنواصل دعم جهود السلام في أفغانستان

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده ستواصل لعب دورها البناء في دعم جهود تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان.

وأعرب قريشي - خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - عن تقديره لمساهمة الأمم المتحدة في معالجة الوضع الإنساني في أفغانستان، حيث تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع هناك.

ومن جهته، أعرب أمين عام الأمم المتحدة عن امتنانه لدور باكستان في تسهيل عمل البعثات الإنسانية لكيانات الأمم المتحدة في أفغانستان، وأمله في استمرار دعم باكستان في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، قال السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عقب حديثه مع سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، إن "انخراط باكستان أمر حيوي لأي حل مستدام في أفغانستان"، معربا عن تقديره لجهود الحكومة الباكستانية في المساعدة في إجلاء مواطني الولايات المتحدة وحلفائها ودول أخرى من كابول.

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