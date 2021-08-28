السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع حريق شقة سكنية بـ 6 أكتوبر

حريق
حريق

انتدبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الحريق الذى نشب داخل شقة بالمدينة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة بالطابق الأخير أعلى مول تجاري بالحي الثالث.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الشقق المجاورة دون خسائر في الأرواح، ونفذ رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وتحرر المحضر اللازم.

الحماية المدنية المعمل الجنائي الدفاع المدني سيارات إطفاء انتداب المعمل الجنائي شقة سكنية حريق شقة سكنية

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