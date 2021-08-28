السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى

محافظات

رئيس «التعاونية الزراعية بالداخلة»: أسعار البلح والتمور تحدد حسب العرض والطلب بالوادي الجديد

أسعار البلح والتمور
أسعار البلح والتمور

أكد الحاج محمود شاذلي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بمركز الداخلة، أن أسعار البلح والتمور تحدد حسب العرض والطلب عليه من المصدرين بالدول العربية والأجنبية، ولا يمكن لأي جهة معينة تحديد سعر البلح والتمور إلا من خلال ذلك.

وأضاف الشاذلي لـ"الدستور"، أن الفلاح لا بد وأن يعي جيدا أن بعض الدول تتسابق في زراعة وإنتاج وتسويق البلح والتمور لديهم، فعلى سبيل المثال دول “ليبيا والسعودية والعراق” بدأت في إنتاج البلح والتمور من مزارعها وتسوق البلح بأقل الأسعار، فكان سعر البلح السعودي العام الماضي بـ6 جنيهات، والبلح العراقي بـ7 جنيهات، لاسيما البلح الواحاتي الذي وقف على سعر 12 جنيها العام الماضي.

وقال الشاذلي إن سعر البلح هذا العام وصل بواحة سيوة اليوم السبت إلى 8 جنيهات، ولكن البلح السيوى "الصعيدى" وصل إلى 12 جنيه، متوقعا ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد الإقبال عليه من المصدرين والتجار والمصانع الكبرى.

ومن جانبه، أكد علي عبد الراضي أحد المزارعين بالوادي الجديد، أن أسعار البلح هذا العام لم تحدد رسميا، حيث بدأ التجار بالتلاعب في أسعار السوق والتي بدأت من 10 جنيهات وحتى 12 جنيه فقط، مؤكدا أن البلح هذا العام سيواصل الارتفاع حتى 14 جنيه لبدء الطلب عليه من المصدرين بدولة المغرب وبعض الدول العربية.

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