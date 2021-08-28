أمين الجامعة العربية: العراق يسعى لبناء علاقات جديدة مع دول المنطقة

أكد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، دعم الجامعة لجهود العراق الساعية إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة.

وقال أبو الغيط في كلمته خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إن العراق يسعى إلى بناء علاقات جديدة مع دول المنطقة وجامعة الدول العربية تدعم هذا الجهد وتريد أن يكون العراق جسرا للتواصل".

وأضاف أن "الجامعة لا تريد أن يكون العراق ساحة للصراعات وجمعتنا في مؤتمر بغداد محبة العراق ومن دواعي سرورنا أن نشارك في المؤتمر".

وشدد على أنه آن الأوان أن تُمحى الطائفية من دول المنطقة ويسود السلام والاستقرار".

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال في كلمته الافتتاحية بمؤتمر "التعاون والشراكة"، ببغداد بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة استعادة العراق دوره الريادي في المنطقة من خلال استلهام مبادئ الأمن والسلم والتعاون والرغبة في تعزيز المشتركات، مؤكدًا الدور التاريخي للعراق كإحدى ركائز الاستقرار في المنطقة.

وأكد أن العراق انتصر على تنظيم داعش الإرهابي بمساعدة وتضامن الأشقاء والجيران والمجتمع الدولي، معربًا عن شكره لجميع من ساهم في هذا الانتصار، لافتًا إلى أن الإرهاب والتطرف يمثل - بكل أشكاله - خطرًا مشتركًا على الجميع، منبهًا لأن الإرهاب دائمًا يحاول أن يجد له موضع قدم، لكننا نقضي باستمرار على محاولاته البائسة.

وأوضح أن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئات التي تسمح بنمو تلك الجماعات، وتلك المهمة تتجاوز العامل العسكري إلى ثقافة الحوار والتسامح والتنمية الاقتصادية والبشرية.

ولفت إلى أن الشعب العراقي احتكم إلى المسار الديمقراطي لتحديد خياراته، وأن هذا المسار يتطور عبر التجارب، وتتم معالجة بعض الإخفاقات فيه؛ "فلا عودة إلى الماضي، ولا عودة إلى المسارات غير الديمقراطية، ولا العلاقات المتوترة والحروب العبثية مع الجيران والأصدقاء"، مشيرًا إلى أن لغة النوايا الحسنة وبناء الثقة وفتح أبواب التعاون والشراكة هي ركيزة أساسية للأمن والسلم للمنطقة والسلم الدولي.