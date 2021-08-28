«عربية النواب» تنعي الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي

نعى النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق، وعضو مجلس الشعب السابق، الذي وافته المنية مساء أمس، مؤكداً أنه كان واحداً من كبار الإعلاميين والإذاعيين كما كان له كتاباته ومقالاته الصحفية رفيعة المستوى إضافة إلى دوره الوطني خلال عمله كمراسل عسكري بحرب أكتوبر عام 1973.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، في بيان عنه، إن الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى كان له دوره الكبير فى خروج نقابة الإعلاميين للنور، كما تربى على يديه العديد من الإعلاميين المتميزين، مؤكداً أنه كان له دوره المهم خلال رئاسته لشبكة “صوت العرب”، وأيضاً خلال رئاسته للإذاعة المصرية.

وتقدم أباظة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الراحل حمدي الكنيسي داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.