إنطلاق حملات نظافة الشوارع والميادين بأسيوط

لإضفاء مظهر حضاري..

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة وغسل الأرصفة والشوارع والميادين الرئيسية والحيوية بأحياء ومراكز المحافظة، لخلق بيئة نظيفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط علي تفعيل التنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وجهاز النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والأحياء لتكثيف تلك الحملات باستخدام سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة وقلابات رفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل ورش الشوارع لإضفاء مظهر جمالي وحضاري والحفاظ على مستوى النظافة.

حملات نظافة الشوارع

وأشار المحافظ الى انه تم تكليف وحدة الانقاذ السريع بالتنسيق مع رئيس حى شرق لاستكمال حملات تنظيف وغسل الشوارع بمدينة أسيوط ، حيث تم شن حملة مكبرة بقيادة خالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع وطاهر أحمد إسماعيل مدير جهاز النظافة والتجميل استهدفت نظافة وغسل الأرصفة بميدان الحرب والسلام وشارع الجمهورية وشارع المحافظة وشارع أرض الملاعب وكنس الشوارع وشفط جميع الأتربة وغسل الأرصفة باستخدام النافوري ورشها وتنظيفها باستخدام سيارات الكنس الآلي وجاري مواصلة حملات النظافة لكافة المناطق للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة أسيوط.

حملات نظافة الشوارع



وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات مستمرة لإحداث نقلة نوعية في ملف النظافة بنطاق المحافظة الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية مؤكدًا على ضرورة السعي الدائم لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين وتحقيق رضائهم والارتقاء برفع مستوى النظافة مشيرًا إلى إنه تم وضع خطة وبرنامج يومي يتم من خلاله تقسيم المناطق والشوارع وتنظيم تناوب عمال النظافة على الورديات والنوبتجيات بحيث يكون العمل جارٍ على مدار اليوم لرفع القمامة من جميع المناطق بجانب الحملات الدورية لوحدة الإنقاذ السريع وجهاز التجميل والنظافة للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضاري الذى يليق بها كعاصمة للصعيد.

حملات نظافة الشوارع

حملات نظافة الشوارع

حملات نظافة الشوارع