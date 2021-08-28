سقوط تشكيل عصابي أوهم المواطنين بحيازة تماثيل أثرية

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال النصب على المواطنين وايهامهم بحيازتهم تماثيل أثرية بمنطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، أثناء تواجد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم اشتبهت فى سيارتين حال توقفهما بجانب الطريق.

و بفحص مستقليها تم ضبط طرف أول “4 أشخاص، لدى 3 منهم معلومات جنائية”، بحوزة أحدهم عدد 28 تمثال "خشبي، معدني" مختلفة الأطوال والأحجام- طرف ثان “4 أشخاص، لدى 3 منهم معلومات جنائية”.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين من خلال قيام (صاحب ورشة جلود – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بإيهام المجني عليهم بحيازته تماثيل أثرية ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وأنهم كانوا فى سبيلهم لعرض المضبوطات على الطرف الثانى.

وتم بإرشاد الطرف الأول ضبط الأخير، والذى أقر واقتصار دوره على استدراج المواطنين وايهامهم بحيازة الطرف الأول تماثيل أثرية، ورغبتهم فى التصرف فيها بالبيع، وبمواجهة الطرف الثانى بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار بالاثار

نصت المادة ٤١، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

وأكدت المادة ٤٢ على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».