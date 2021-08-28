السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط عاطل بـ 40 طربة حشيش في قبضة مباحث أبو صوير بالإسماعيلية

حشيش
حشيش

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أبوصوير، القبض على عاطل، لحيازته 40 طربة حشيش.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بضبط بورود معلومات لضباط مركز شرطة أبووصور، باتجار شخص له معلومات جنائية سابقة، في المواد المخدرة وخاصة الحشيش المخدر.

وبإجراء التحريات ثبت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم حال وجوده محل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، مبلغ مالى، هاتف محمول.

 وبمواجهمته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من مواد مخدرة.

⁠وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وحرر المحضر اللازم ضده، وجارٍ عرضه على النيابة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

بحسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

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