السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط صاحب محطة وقود تلاعب في معيار ماكينة البنزين بقصد البيع في السوق السوداء

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط مسئول عن محطة وقود لقيامه بالتلاعب في معيار ماكينة البنزين وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع في السوق السوداء بمنطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محطة وقود "كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل") لقيامه بالتلاعب فى المعيار الخاص بماكينة بنزين 80 وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحطة على كمية من البنزين أمكن حصرها والتي بلغت (21,000 لتر بنزين 80  أوكتين).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الغش التجاري

وبحسب قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

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