انتحل اسم شقيقه.. سقوط هارب من سجن الفيوم خلال أحداث يناير 2011

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط “هارب” من عقوبة السجن، منتحلاً اسم شقيقه خشية ضبطه، وللتهرب من رجال الأمن مختبئا في شقة بمنطقة الزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط الهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى القضايا المتنوعة، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق، مقيم بالقليوبية وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مُستأجر شقة مستخدماً بطاقة الرقم القومى الخاصة بشقيقه") (سبق اتهامه في عدد 23 قضية والهارب من سجن الفيوم "خلال أحداث يناير 2011"، على ذمة التنفيذ عليه فى قضيتى "سرقة" بإجمالى حبس أكثر من 9 سنوات، وبحوزته عدد (2 بطاقة رقم قومي باسمه "مُثبت بهما محال إقامة مختلفة").

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد انتحال اسم شقيقه المذكور خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.