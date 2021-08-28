السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق المؤتمر السنوي لأعضاء «جنود مريم» بإيبارشية المنيا للكاثوليك

مطران سوهاج للكاثوليك
مطران سوهاج للكاثوليك

نظم المجلس الأعلى لجنود مريم “ملكة السلام” بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك المؤتمر السنوي للأعضاء، وذلك ببيت الخلاص بالإسكندرية إذ احتوى المؤتمر العديد من الفقرات المتنوعة.

من هو أسقف المنيا؟ 

وولد الأب باسيليوس فوزي فى 16 ديسمبر 1956م بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1978م ، درس مطران سوهاج العلوم الدينية والفلسفة اللاهوتية بالكلية الإكليريكية بالمعادي عام 1980م وهو ذات العام الذي شهد سيامته الكهنوتية بيد الكاردينال أنطونيوس، عيّن راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983م.

تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م، وهو ذات العام الذي عيّن مديرًا لمجموعة من المدارس التابعة لإيبارشية المنيا، فى عام 2018 أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية خبر اعتماد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الأب باسيليوس مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفًا للأنبا يوسف أبو الخير ذلك بعد انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يُعد نيافة الأنبا باسيليوس فوزي من  أحد أبرز الشخصيات القبطية ذي الدور البارز في نشر الدعم و الأمل في نفوس أبناء الطائفة خلال فترات خدمته فقد حرص على أن ينشر الأمل وأن يمحو شعور الضعف وقد رفع شعارًا خاصًا حين أعلن قائلًا: "كنت أصلى لله أن يمنحني نعمة الوعظ، لأنني لا أستطيع أن أعظ وقد أعانني الله طوال خدمتي بالمنيا، فأؤمن بعطائه اللامحدود".

وكان قد اعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي السابق الذكر.

جنود مريم ملكة السلام بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك ببيت الخلاص بالإسكندرية لأب باسيليوس فوزي ليسانس الآداب تولى رعاية كاتدرائية يسوع الملك عام 1989م الكنيسة القبطية العائلة المقدسة الكنيسة القبطية الكاثوليكية كاتدرائية يسوع الملك البابا فرنسيس كنيسة العائلة المقدسة إيبارشية المنيا اقباط الكاثوليك إيبارشية المنيا للكاثوليك البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك القبطية الكاثوليكية يبارشية المنيا للأقباط الكلية الإكليريكية بالمعادي

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