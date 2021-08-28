تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى

شيع جثمان الراحل الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، منذ قليل، من مسجد الحصري بمنطقة 6 أكتوبر، بعد إقامة الصلاة عليه.

وحضر الجنازة كل من أسرة الكاتب الراحل وذويه، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين وأعضاء من نقابة الإعلاميين، والنائب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وعدد من الإذاعيين وآخرين من الكتاب الصحفيين، وعدد من المواطنين.

وكان الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى قد توفي أمس بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى المعادي العسكرى.

وسبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة المصرية الأسبق إثر إصابته بأزمة صحية، حيث كان يتلقى العلاج بمستشفى المعادي العسكري.