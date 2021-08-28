السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة فتاة مجهولة الهوية عثر عليها ملقاة في الشارع بكرداسة

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، تشريح جثة فتاة مجهولة الهوية عُثر عليها ملقاة بأحد الطرق في كرداسة، وإعداد تقرير حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

تلقى مركز شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة ملقاة بأحد الطرق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية، ولا توجد بها إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في ملابسات الحادث.

ويكثف رجال المباحث التحريات لكشف ملابسات وفاة الفتاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

 - في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

تشريح كرداسة ملقاة فى الشارع مجهولة الهوية جثة فتاة شمال الجيزة النيابة العامة

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