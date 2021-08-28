غدا.. جلسة تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي الإسكندرية

تنظر الدائرة الجزئية لجنح المنتزه المنعقدة بالمحكمة البحرية ومقرها محكمة الإسكندرية الابتدائية في المنشية، غدا الأحد، جلسة تجديد الحبس لضابط قسم شرطة أول المنتزه المتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، الخميس الماضي.

وقال عضو مجلس النقابة العامة عن دائرة استئناف الإسكندرية محمد عبد الوهاب، إنه سيحضر الجلسة إضافة لمجلس فرعية الإسكندرية، وكذا اللجنة المشكلة من النقابة الفرعية للدفاع عن المحامي ومتابعة التجديدات والتحقيق برئاسة شيخ المحامين الأستاذ رأفت نوار، وعضوية المحامين أحمد جمعة، محمد بدير، وخميس عطا.

وسبق أن كشف عبد الوهاب، أن رئيس النيابة الكلية توجه لقسم المنتزه لمعاينة موقع الاعتداء على المحامي، إضافة لاستدعاء الضابط ونائب المأمور للتحقيق معهم أمس الجمعة.

وذكر «عبد الوهاب»، أن النيابة استمعت لأقوال شقيقة المحامي، كما انتقل رئيس النيابة الكلية إلى المستشفى المعالج فيها المحامي لسماع أقواله.

كما طمأن عضو مجلس النقابة العامة، كافة المحامين على الحالة الصحية للمحامي المعتدى عليه، مؤكدا أنها مستقرة ويتلقى الراعية الطبية بالعناية المركزة، كما أدلى بأقواله بأمس عن الواقعة للنيابة العامة.

وأشار «عبد الوهاب» إلى أنه ومجلس فرعية الإسكندرية على تواصل مستمر بنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية لإبلاغه بتطورات الموقف أولًا بأول، إضافة لتواجدهم بين المستشفى والنيابة وفقًا لتكليف النقيب العام لهم بتوفير كافة سبل الدعم القانوني للمحامي حتى حصوله على حقه.

يشار إلى أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر الجمعة، بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أنها استمعت إلى المجني عليه وشهود على الواقعة واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وعلق نقيب المحامين رجائي عطية، على قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ، قائلًا: «انتصر الحق وإرادة المحامين».