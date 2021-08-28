اجتماع بين الرئيس السيسى وقادة العراق وقطر على هامش مؤتمر بغداد

أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل بعقد اجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع قادة العراق وقطر، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأضافت القناة أن الاجتماع شهد تأكيد حرص مصر على دعم التضامن العربى، وأن الاجتماع يعد تأكيدا لجدية تفاهمات قمة العلا.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

واكتمل وصول الوفد العربية والدولية إلى العاصمة العراقية، السبت، للمشاركة في قمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التي تركز على ترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وتشارك في القمة بالإضافة إلى العراق وفرنسا، كل من: مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن وتركيا وإيران، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.