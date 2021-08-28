السبت 28 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بتوثيق مسنة وسرقة أموالها ومجوهراتها في الإسكندرية

سقوط متهمين
سقوط متهمين

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على مسنة بمسكنها وسرقتها بالإكراه بالإسكندرية.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من موظفة بالمعاش، بأنها عقب توجهها اليوم للإطمئنان على صديقتها المسنة، فوجئت بتوثيقها بالحبال باليدين والقدمين ووجود شريط لاصق على فمها داخل غرفة نومها، ومصابة بسحجات وكدمات بمعصم يديها، وما قررته الأخيرة بأنها صباح ذات اليوم فوجئت بقيام مجهولان بالطرق على باب شقتها وطلبا منها فتح باب السطح المواجه لباب الشقة سكنها بزعم إصلاح كابل "الدش"، وعقب قيامها بفتح باب سطح العقار تعديا عليها وقاما توثيقها بالحبال والشريط اللاصق بالحالة التى عثر بها عليها وقاما بسرقة (مبلغ مالى عملة "أجنبية ومحلية")، وبعض المشغولات الذهبية و2 هاتف محمول خاصين بها ولاذا بالهرب.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمود أبو عمره واللواء محمد عبد الوهاب توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "أحدهم عامل بجراج بالقرب من العقار سكن المجنى عليها" – وأصل إقامتهم بمحافظة المنيا).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر "العامل" المُشار إليه باتفاقه مع الآخرين على سرقة المجنى عليها مستغلاً طبيعة عمله بالقرب من العقار سكنها وعلمه بكون المجني عليها مسنة وتقيم بمفردها واحتفاظها بمفتاح سطح باب العقار لديها فقام إثنين من المتهمين بالتوجه لمسكن المجنى عليها وقاموا بسرقتها  على النحو المشار إليه واقتصر دور المتهم الثالث على التأمين ومراقبة بالشارع محل البلاغ خشية ضبطهما ، وأرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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