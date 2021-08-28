جامعة سوهاج تفحص 620 رأس ماشية في قافلة بيطرية ضمن «حياة كريمة»

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية لقرية المزالوة بمركز سوهاج، ومناظرة 620 رأس ماشية، بالإضافة إلى 30 طائر ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس الجامعة، أنه في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تنظم الجامعة عدد من القوافل البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي.

وقال الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد الكلية، إن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

في سياق منفصل، تنطلق اليوم بجامعة سوهاج فعاليات التدريب التعريفي لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وذلك بمقر حاضنة أعمال مسار بالحرم الجامعي القديم، والذي تنظمه حاضنة أعمال مسار بالتعاون مع إنرووت للتنمية بتمويل من الحكومة الهولندية، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وأكد عبد الخالق على أهمية مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في دعم تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري، فضلاً عن تعزيز الابتكار في مختلف مجالات التنمية وزيادة معدلات التشغيل، لافتاً إلى أن الدولة المصرية توجه كافة أوجه الدعم للشباب والأفكار الريادية التي تعتبر عاملاً رئيسياً لتحقيق رؤية مصر 2030.