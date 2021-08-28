«المؤتمر» عن مشاركة السيسي في مؤتمر بغداد: يؤكد حرصه على خلق تكامل اقتصادي

قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، يؤكد مدى حرصه على استقرار المنطقة العربية وبناء اقتصاد قوي، لافتا إلى أن المؤتمر رسالة للعالم أن العراق بدأ يتعافى ويستعيد مكانته الإقليمية والدولية.

وأضاف أن مصر تسعى بكل قوة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تقوية كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية وتحقيق تعاون وثيق من أجل خلق تكامل اقتصادي، وأيضا تعزيز التعاون بين مصر والعراق في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن العلاقات بين العراق ومصر ليست وليدة اللحظة، وإنما تمتد لسنوات تاريخية منذ القدم، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حريص على أن تحقق جميع الدول العربية تنمية مستدامة ونمو اقتصادي والحفاظ على مكتسباتها.

وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، واستقبله مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق بمطار بغداد الدولي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

و​أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، وقال: إن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.