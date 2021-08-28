«الداخلية» تضبط 53 ديلر وتداهم بؤر الاتجار بالمخدرات في الفيوم

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط بؤرة إجرامية لعلانية الإتجار بالمواد المخدرة المستحدثة"، وخاصةً مخدر الاستروكس، وقيام عناصر تلك البؤرة بترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الفيوم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم، تم استهداف تلك البؤرة وتم ضبط 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وضبط بحوزتهم كمية لمخدر الإستروكس وزنت 1,200 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض وميزان حساس، ونجحت الجهود في ضبط شخص حال تواجده بمسكنه بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وضبط بحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 400 جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

في سياق متصل، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية خلال ثلاثة أيام، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 42 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 53 متهماً.

وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، وزنت (13٫775 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (1٫910 كيلو جرام)، وكمية من مخدر البانجو ، وزنت ( 1 كيلو جرام).، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت ( 75 جراما)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (50 جراما)، وكمية من مخدر آيس ، وزنت (45 جراما)، وكمية من الأقراص المخدرة، كما تم ضبط (مبالغ مالية – سلاح نارى – طبنجة صوت معدلة – 51 هاتف محمول - 6 سيارات - 10 دراجات نارية - 14 قطعة سلاح أبيض – 2 ميزان).

لاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لاستشعارها بالأمن، وجار استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.